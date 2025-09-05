Niğde’de Fabrika Yangını: İşçiler Tahliye Edildi

YANGIN HABERİ NİĞDE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDEN

Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikanın alevler içinde kaldığı bir olay yaşanıyor. Saygın Plastik Ambalaj isimli fabrikada, henüz belirlenemeyen bir sebepten kaynaklanan yangın çıkmış durumda.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Fabrika içinde yükselen alevler nedeniyle, durumu fark edenler hemen yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İŞÇİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİRLER ALINDI

Fabrika içerisinde bulunan işçilerin güvenliği için tahliye işlemleri yapıldı ve ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.