Niğde’de Fabrika Yangını: İşçiler Tahliye Edildi

Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikanın alevler içinde kaldığı bir olay yaşanıyor. Saygın Plastik Ambalaj isimli fabrikada, henüz belirlenemeyen bir sebepten kaynaklanan yangın çıkmış durumda.

Fabrika içinde yükselen alevler nedeniyle, durumu fark edenler hemen yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Fabrika içerisinde bulunan işçilerin güvenliği için tahliye işlemleri yapıldı ve ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Mercedes, LG ile Batarya Anlaşması Yaptı

Mercedes-Benz, gelecekteki elektrikli araçları için 107 GWh kapasiteli batarya üretimi ihalesini LG Energy Solution'a verdi. Anlaşma bedeli 9,3 milyar euro olarak belirlendi.
Rekabet Kurulu 39 Firma İnceliyor

Rekabet Kurulu, süt üreticisi 39 şirketin çiğ süt alımında rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Şirketlerin, hayvancılık işletmelerini baskı altında tuttuğu öne sürülüyor.

