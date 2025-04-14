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Niğde’de Geri Dönüşüm Kazası: 14 Yaşında Öldü

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TRAJİK OLAY

Niğde’nin Bor ilçesinde, bir geri dönüşüm tesisinde çalışan 14 yaşındaki Abdurahman Ö., çalıştığı makineye kolunu kaptırarak ağır şekilde yaralanıyor. Olayın hemen ardından sağlık ekipleri acil olarak fabrikaya sevk ediliyor.

ACİL MÜDAHALE

Genç işçiye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıyor. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Abdurahman Ö. hayatını kaybediyor. Küçük yaşta çalışma hayatına atılan Abdurahman’ın ölüm haberi, çevresindekileri derinden etkiliyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri, geniş çaplı bir inceleme başlatıyor. Bu trajik olay, çalışma koşulları ve çocuk işçiliği üzerine tekrar bir gündem oluşturuyor.

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