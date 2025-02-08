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Niğde’de Öğrenci Evinde Cinayet Şoku!

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HÜCREDEKİ MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezuniyet aşamasındaki öğrencisi Hakan Günkan (25), kalbinden bıçakla öldürülmesinin ardından, cinayeti işleyen sevgilisi Pelin Üçtepe’nin (23) mesajları gün yüzüne çıktı. Pelin Üçtepe’nin cinayetin ardından bir arkadaşına attığı mesajlar, olayın seyrini değiştirebilecek önemli bilgiler içeriyor.

CİNAYETİ KAPSAYAN DETAYLAR GÜN IŞIĞINA ÇIKTI

Pelin Üçtepe’nin cinayet sonrası durumunu değerlendiren mesajları, yaşanan olayın arka planına ilişkin detayları gözler önüne seriyor. Olayın nasıl geliştiğine dair ifadeler, hem arkadaşlarının hem de polisin dikkatini çekiyor. Bu mesajların içerikleri, cinayetin nedenini ve motivasyonunu anlamak açısından büyük önem taşıyor.

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