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Nihal Candan Hayatını Kaybetti! 23 Kiloya Düştü

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NİHAL CANDAN’IN SAĞLIK DURUMUNDAKİ GELİŞMELER

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla yakalanmıştı. Cezaevinde bulunduğu süreçte Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları sebebiyle kısa süre önce serbest bırakıldı.

NİHAL CANDAN’IN HASTA OLDUĞU SÜREÇ

Tahliyesinin ardından hızlı bir şekilde kilo kaybı yaşayan ve hastaneye götürülen Nihal Candan’ın sağlık durumu hakkında yeni bir bilgi alındı. 23 kiloya kadar gerileyen Candan’ ın kalbi ikinci kez durdu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığı duyuruldu. Nihal Candan 30 yaşında hayata veda etti.

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