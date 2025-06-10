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Nihal Candan Yoğun Bakıma Alındı

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SOSYAL MEDYA FENOMENİ’NİN SAĞLIK DURUMU KRİTİK

‘Anoreksiya nervoza’ teşhisi konulan sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. 29 kiloya kadar düştüğü belirtilen Candan yeniden yoğun bakıma alınırken, organ yetmezliği belirtileri gösterdiği ifade ediliyor. Candan’ın ailesi, fenomen ismin kalbinin iki kez durduğunu aktarıyor.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler cezaevine konulmuştu. Cezaevindeyken hızlı bir şekilde kilo kaybeden Nihal Candan’a ‘anoreksiya nervoza’ teşhisi konuldu. Tahliye edilen Nihal Candan’ın durumu giderek kötüleşti ve yakın zamanda hastaneye kaldırıldı. Candan, yeniden yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

AİLE YAKIN GÖZLEMLERİ

Aileye yakın modacı Pınar Kerimoğlu, Instagram üzerinden gelen soruları yanıtlayarak Candan’ın 29 kiloya düştüğünü duyurdu. Candan’ı ziyaret eden Pınar Kerimoğlu, “Normalde hiçbir şey yemiyor. Ben oradayken doktorlar kesinlikle yoğun bakıma alınmanız gerektiğini söyledi. Yarım saattir yalvarıyorum, ama kesinlikle yoğun bakıma yatmak istemiyor,” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Bahar Candan ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ablasının fotoğraflarını paylaşarak “Ablamdan uzak durun” notunu ekledi.

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