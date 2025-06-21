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Nihal Vefat Etti, Bahar Kriz Geçirdi

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HASTANEDE YAŞANAN TRAJEDİ

Hastanede yoğun bakımda tedavi gören ve 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan, hayatını kaybetti. İnternet fenomeninin kalbi iki kez durmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi duyan fenomen kardeşi Bahar Candan, sinirlerine hakim olamadı.

CEZAEVİNDE SAĞLIK SORUNLARI

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklandı. Cezaevinde Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle kısa bir süre önce tahliye oldu.

KALBİNİN DURMASI

Nihal Candan, tahliyesinin ardından hızla kilo kaybı yaşadı ve hastaneye kaldırıldı. Düşük kilosu nedeniyle 23 kiloya kadar inen Candan’ın kalbi, dün bir kez daha durdu. Doktorlar tarafından müdahale edilmesi sonrası kalbi yeniden çalıştırıldı.

BİR KAYIP DAHA, SINIR KRİZİ

Nihal Candan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bahar Candan, ablasının vefat haberini alınca sinir krizi geçirdi. Hastane bahçesinde kriz geçiren Bahar Candan, arkadaşının desteğiyle sakinleştirilmeye çalışıldı.

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