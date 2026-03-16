Nihat Kahveci Orkun Kökçü’ye Övgü Yağdırdı

Beşiktaş, ANKARA’DA GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ MAĞLUP ETTİ

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, Ankara’da Gençlerbirliği’ni 2-0’lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta goller, Junior Olaitan ve Orkun Kökçü tarafından kaydedildi.

KAHVECİ’DEN ORKUN KÖKÇÜ’YE ÖVGÜLER

Karşılaşmanın ardından Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında yaptığı açıklamada Orkun Kökçü’yü övgü dolu sözlerle değerlendirdi. Kahveci, “100 futbolcudan 3’ünün atabileceği, belki de daha azının atabileceği… Üstadım, kaptanım, canım diyebileceğim… İnanılmaz bir gol atan Orkun’u tebrik ediyorum” dedi.

ARDA’NIN GOLÜ TARİHE GEÇTİ

Kahveci, Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü’nün yanı sıra Arda’nın 68 metreden attığı golün de önemine vurgu yaparak, “Türk’ün gücünü, cesaretini, öz güvenini gösteren şık bir gol. Tarihe geçen gollerden biri oldu” ifadesini kullandı. Ayrıca, A Milli Takım’ın önemli oyuncularından birinin romanya karşısında oynayabilecek yeteneğini gözler önüne seren bu iki golün ardından heyecanla 26 Mart akşamını beklediğini belirtti.

Yeşil Vatan Projesi Kapsamında 300 Eser Sergilendi

Yeşil Vatan projesi sergisi, lise öğrencilerinin atık malzemelerle hazırladığı 300 eseriyle dikkat çekti ve yoğun ilgi topladı.
Enerji Fiyatları Jeopolitik Gelişmelerle Sanayi Üretimini Şekillendiriyor

Ortadoğu'daki jeopolitik gerginlik ve enerji fiyatlarındaki artış, sanayi üretimini olumsuz etkileyerek maliyet baskısı yaratıyor. Uzmanlar, bunun enflasyonu artırabileceğine dikkat çekiyor.
Fenerbahçe’de Tedesco’nun Geleceği Belirsizleşiyor

Fenerbahçe'de, teknik direktör Tedesco ile olası bir ayrılığın ardından muhtemel ilk aday belirlendi.
Akdeniz’de 4,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Akdeniz’de 4,8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti; AFAD tarafından yapılan açıklama ile bu bilgi kamuoyuna duyuruldu.
Orta Doğu’nun En Güçlü Orduları 2026 Sıralaması Açıklandı

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş, Orta Doğu'daki güç dengesini etkiledi. Global Firepower'ın 2026 raporu, bölgedeki askeri hiyerarşiyi güncelledi.

