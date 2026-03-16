Nihat Kahveci Orkun Kökçü’ye Övgü Yağdırdı

Beşiktaş, ANKARA’DA GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ MAĞLUP ETTİ

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, Ankara’da Gençlerbirliği’ni 2-0’lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta goller, Junior Olaitan ve Orkun Kökçü tarafından kaydedildi.

KAHVECİ’DEN ORKUN KÖKÇÜ’YE ÖVGÜLER

Karşılaşmanın ardından Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında yaptığı açıklamada Orkun Kökçü’yü övgü dolu sözlerle değerlendirdi. Kahveci, “100 futbolcudan 3’ünün atabileceği, belki de daha azının atabileceği… Üstadım, kaptanım, canım diyebileceğim… İnanılmaz bir gol atan Orkun’u tebrik ediyorum” dedi.

ARDA’NIN GOLÜ TARİHE GEÇTİ

Kahveci, Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü’nün yanı sıra Arda’nın 68 metreden attığı golün de önemine vurgu yaparak, “Türk’ün gücünü, cesaretini, öz güvenini gösteren şık bir gol. Tarihe geçen gollerden biri oldu” ifadesini kullandı. Ayrıca, A Milli Takım’ın önemli oyuncularından birinin romanya karşısında oynayabilecek yeteneğini gözler önüne seren bu iki golün ardından heyecanla 26 Mart akşamını beklediğini belirtti.