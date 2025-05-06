Nijerya’da Dijital Eğitim Dönüşümü Başladı

EĞİTİM KONFERANSI ABUJA’DA GERÇEKLEŞTİ

Başkent Abuja’da gerçekleştirilen Uluslararası Akıllı Eğitim Konferansı (ICSE 2025), Afrika’da dijital dönüşüm ve yenilikçi eğitim çözümleri üzerine uluslararası paydaşları bir araya getirdi. Konferansa Eğitim Bakanı Maruf Tunji Alausa, Eğitimden sorumlu Devlet Bakanı Suwaiba Said Ahmed, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

EĞİTİM BAKANI ALUA’DAN BİLGİLER

Konferans sonrası açıklama yapan Alausa, Nijerya’da dijitalleşme ve yapay zeka tabanlı uygulamaların eğitim politikalarının merkezinde yer alacağını duyurdu. “Bu bir akıllı eğitim ve dijital okuryazarlık konferansı. Biz de bakanlık olarak, bu teknolojileri kullanarak ülkedeki tüm çocuklara eşit ve kaliteli eğitim erişimi sağlamayı hedefliyoruz,” dedi. Nijerya’da 18 milyondan fazla okula gitmeyen çocuk olduğunu ve ilkokul seviyesindeki öğrencilerin yüzde 70’inin temel okuma-yazma ve matematik becerilerine sahip olmadığını belirtti. Çözümün teknolojiyle ortaya çıkacağını vurguladı.

DİJİTAL ARAÇLAR VE YENİLİKÇİ UYGULAMALAR

Bakan Alausa, “Teknoloji sayesinde ülkenin en ücra köşelerindeki çocuklara bile kaliteli eğitimi ulaştıracağız. Bugün burada dijital araçlar ve yenilikçi uygulamaların okullarımıza entegrasyonunu konuşuyoruz,” ifadelerini kullandı. Ayrıca sadece öğrenciler için değil, öğretmenler için de dijitalleşmeye gidileceğini ve bu yıldan itibaren öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin dijital platformlar üzerinden sağlanacağını aktardı. Yapay zeka teknolojisinin de Nijerya’daki okullarda kullanılacağını belirten Alausa, “Geleceğin teknolojilerini eğitim sistemimize entegre edeceğiz. Öğrencilerimizi sadece bugünün değil, yarının dünyasına da hazırlıyoruz,” dedi.