Niloya, 23 Nisan’da Yeni Maceralarına Başlıyor!

Türkiye’nin uzun soluklu çizgi film kahramanı Niloya, 23 Nisan’da izleyicileriyle yeni maceralarla buluşuyor. TRT Çocuk ekranlarında ve YouTube kanalında yayınlanacak olan 13 bölümlük yeni sezon, çocuklara eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunmayı hedefliyor. Eğitici içerikleri ve akılda kalıcı şarkılarıyla çocukların gönlünde taht kuran Niloya, 590 milyon saat izlenme başarısına ulaşan YouTube kanalı sayesinde dünya genelindeki popülaritesini artırıyor. Türkçe’nin yanı sıra, İngilizce, İtalyanca, Portekizce, Arapça, İspanyolca ve İşaret Dili gibi dillerdeki kanallarıyla daha geniş bir kitleye ulaşmayı sağlıyor.

YENİ BÖLÜMLERİN TEMALARI

Psikologlar ve pedagoglar tarafından hazırlanan yeni bölümler, doğa sevgisi, hayvan sevgisi, çevre bilinci, empati, iş birliği ve farklılıklara saygı gibi değerleri eğlenceli hikayeler aracılığıyla sunuyor. Aynı zamanda bu yeni bölümler, çocukların önemli sosyal ve çevresel kavramları eğlendirici bir şekilde öğrenmelerine yardımcı oluyor.

23 NİSAN HEDİYESİ

Niloya ve arkadaşları, 23 Nisan saat 10.00’da yayınlanacak olan ilk bölümle maceralarına merhaba diyor. Hem TRT Çocuk ekranlarından hem de 6 milyondan fazla aboneye sahip YouTube kanalından izlenebilecek bu yeni bölümler, miniklere unutulmaz bir bayram hediyesi sunacak.