Nintendo Switch 2 Bilgileri ve Detayları

NINTENDO SWITCH 2 TANITIMI VE DETAYLARI

Oyunfor, bu yeni konsolla ilgili bilgilere ulaşmanın mutluluğunu yaşatıyor. Merakla beklenen Nintendo Switch 2, Nintendo tarafından yayınlanan bir video ile resmi olarak tanıtıldı. Sessiz bir şekilde, büyük bir etkinlik olmadan yayımlanan bu fragman, Nintendo Switch 2’nin sırlarını aydınlatırken, yeni konsol hakkında bazı detaylar ortaya çıkıyor.

TASARIM ÖZELLİKLERİ

Nintendo Switch 2’nin tasarımı, ilk konsolla büyük benzerlikler taşıyor. Çıkartılabilir Joy-Con’lar, OLED ekran ve TV’ye bağlamak için gereken stand, aynı şekilde mevcut; ancak bazı yenilikler de söz konusu. Örneğin, Switch 2’nin ekran boyutu 7”’den 8”’e yükseliyor ve bu da daha geniş bir görsel deneyim sunma vaadi taşıyor. Çözünürlük hakkında kesin bir bilgimiz yok ama 1080p’nin altına düşme olasılığı pek yüksek gözükmüyor. Aynı zamanda, 4K çözünürlüğün yalnızca TV ekranına yansıtılabileceği düşünülüyor; el konsolunun bu çözünürlüğü desteklemesi beklenmiyor. Joy-Con’larda ise daha fazla tuş yer alıyor. Sağ koldaki ekstra tuşlar ve yeni omuz tuşları, Joy-Con’ları daha işlevsel hale getiriyor. Ayrıca, henüz kesinleşmemiş olsa da, Joy-Con’ların birer mouse olarak kullanılabileceği tahmin ediliyor. Bu, strateji oyunlarına yönelik büyük bir kolaylık sunabilir. Bazı kaynaklardan gelen bilgide ise Joy-Con’ların konsola manyetik olarak bağlanabileceği bilgisi bulunuyor.

Nintendo, konsolun donanımına dair kesin bilgiler paylaşmamış olsa da, 12GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile geleceği düşünülüyor. Aynı zamanda, yapay zeka desteğiyle oyunları TV ekranında 4K çözünürlüğe yükseltebileceği öngörülüyor. Konsolun alt ve üst kısmında yer alan iki USB-C bağlantısı, çeşitli aksesuarlara destek verebileceği anlamına geliyor. Nintendo’nun PS5 veya XSX gibi güçlü konsollarla rekabet etme amacı taşımadığı için, Switch 2’de esaslı donanım yenilikleri beklenmiyor. Ancak modern oyunları oynatacak güçte bir yapıya sahip olacağı belirtiliyor.

OYUN UYUMU VE İÇERİKLER

Switch 2’nin, mevcut Nintendo Switch oyunları ile uyumlu olacağı müjdesi verilmekte. Böylece, Switch 2’nin yeni oyunlarına değil, önceki konsolun oyunlarına da erişim sağlayabileceksiniz. Tanıtım fragmanında ise sadece yeni bir Mario Kart oyunu hakkında bilgiler verildi. Bu eğlenceli yarış oyununun 24 kişiye kadar oyuncu desteği sunması, büyük bir heyecan yarattı. Nisan ayında yapılacak yeni açıklamalarla daha fazla oyunun tanıtılması bekleniyor. Ayrıca, yeni bir üç boyutlu Mario oyununun da Switch 2’ye geleceğinden neredeyse emin olunuyor. Bunun yanı sıra, Xbox oyunları arasında Halo ve Microsoft Flight Simulator 2024’ün de konsolda yer alabileceği öngörülüyor. Hatta PS5 için çıkan Forza Horizon’ın da Switch 2’de görülebileceği söyleniyor. Diğer söylentiler arasında Final Fantasy VII Remake, Red Dead Redemption 2 ve Assassin’s Creed: Mirage gibi oyunlar yer alıyor.

FİYAT VE GELECEK PLANLARI

Nintendo, konsolun fiyatını henüz açıklamamış olsa da, dünya genelindeki enflasyonla birlikte 300$’ın üzerinde bir fiyatlandırma yapılacağı öngörülmekte. 350$-500$ aralığında olacağı ve muhtemelen 400$’ı geçmeyeceği düşünülüyor. Nintendo Switch 2 hakkında daha fazla bilgi, 2 Nisan’da gerçekleştirilecek olan Nintendo Direct etkinliğinde açıklanacak. Etkinlik sonrası konsol, Amerika’dan tüm dünyada oyuncuların denemesi için bir geziye çıkacak. Bu sayede, konsolu deneyen oyunculardan gelecek geri bildirimlerle, konsolun performansı hakkında birinci elden bilgiler edinme şansımız olacak.