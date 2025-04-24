Nisan Ayı Enflasyon Beklentisi Yükseldi

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ ARTIYOR

TCMB, 71 finansal ve reel sektör temsilcisi ile uzmanların katılımıyla gerçekleştirdiği Nisan ayı anketinde önemli sonuçlar elde etti. Bir önceki anket döneminde %2,25 olan Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi, yeni anket döneminde %3,07’ye yükseliyor. Bu durum, Nisan ayında enflasyonun, bir önceki aya göre daha hızlı bir artış göstereceğine işaret ediyor.

CARI YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELİYOR

Anketteki artış, yalnızca Nisan ayı ile sınırlı kalmıyor. Cari yıl sonu (2025 sonu) TÜFE artış beklentisi %28,04’ten %29,98’e çıkarken, 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %24,55’ten %25,56’ya, 24 ay sonrası için ise %17,06’dan %17,69’a yükselmiş durumda. Bu veriler, milyonlarca kişinin maaş zamları ve kira artış oranları gibi birçok ekonomik göstergeyi etkileyecek Nisan ayı resmi enflasyon rakamları için geri sayımın başladığını gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini normalde her ayın 3’ünde kamuoyuyla paylaşıyor. Ancak, 3 Mayıs 2025 tarihi hafta sonuna denk geldiği için Nisan ayı enflasyon rakamları 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak. Piyasaların beklentileri ile TÜİK’in duyuracağı resmi rakam arasındaki fark, önümüzdeki dönemdeki ekonomik değerlendirmeler ve politika adımları açısından kritik önem taşıyor.