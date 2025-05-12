Nisan Ayında İthalat Rekoru Gerçekleşti

NİSAN AYINDA ALTIN İTHALATINDA BÜYÜME

Altın ve gümüş piyasasında belirgin bir hareketlilik gözlemleniyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Nisan 2024’te her iki metalin ithalatı son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzun bir zamandır bu kadar yüksek ithalat rakamları görülmemişti.

NİSAN 2024’TE 15 BİN KİLO ALTIN İTHALATİ

Nisan ayında Türkiye’nin altın ithalatı 15 bin 225 kilogram olarak belirlenmiş durumda. Bu rakam, bir önceki aya göre yüzde 57,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 33,4 artış yaşandığını gösteriyor. Böylece Aralık 2023’ten bu yana en yüksek ithalat seviyesine ulaşılmış oldu. 2024 yılının ilk dört ayında toplam altın ithalatı 46 bin 169 kilograma varmış durumda. Yılın ilk çeyreğine göre hız kazanan ithalat, kıymetli maden piyasasında artan talebe işaret ediyor.

GÜMÜŞ İTHALATINDA DA YÜKSELİŞ

Gümüş tarafında da benzer bir artış meydana gelmiş. Mart ayında 32 bin 432 kilogram olan gümüş ithalatı, Nisan’da 83 bin 138 kilograma çıkarak yaklaşık iki buçuk katına yükseldi. Bu rakam, gümüşte de son 16 ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Tarihsel verilere göz attığımızda ise son yıllarda altın ve gümüş ithalatında dalgalı bir seyir mevcut. 2023 yılında Türkiye 318 bin 978 kilogram altın ve 1 milyon 113 bin 618 kilogram gümüş ithal etmişti. 2024 yılının ilk dört ayında yaşanan artış, bu yıl da yüksek ithalat rakamlarıyla noktalandığını gösteriyor. Türkiye’nin 1995-2024 yılları arasındaki altın ve gümüş ithalat verileri, 2023’ün özellikle gümüş ithalatında zirve yılı olduğunu vurgularken, 2024’te yeniden bir yükseliş trendinin başladığı görülüyor.