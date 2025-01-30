Nissan, ABD’deki Üretimi Azaltıyor

PRODUKSİYON AZALTIMI VE İŞTEN ÇIKARMALAR

Nissan, karlılığa geri dönme çabaları çerçevesinde ABD’deki tesislerinde üretimi düşürüyor ve fabrika işçilerine tazminatları ile birlikte işten çıkmayı teklif ediyor. Bu adım, Nissan Motor Corp.’un iki ay önce açıkladığı, dünya genelinde 9.000 kişiyi işten çıkarma planının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, pek çok alanda azalan satışlar ve artan stoklar nedeniyle yaşanan zararlar sonrası yeniden yapılanmaya gideceğini belirtti.

TESİSLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Nissan’ın Tennessee, Smyrna’daki tesisinde bir üretim hattı iki vardiyayı sürdürmeye devam ederken, diğer hat tek vardiyada birleştirilecek. Smyrna tesisi, Murano, Pathfinder ve Rogue spor araçları ile Infiniti QX60 lüks modelini üretiyor. Ayrıca, Mississippi’deki Canton tesisinde Altima sedan ve Frontier pikap üreten bir hattaki üretim hızı düşürülüp, diğer hat konsolide edilecek. Tennessee’deki Decherd tesisinde ise motor üretiminde vardiya düzenlemeleri daha kademeli bir şekilde yapılacak; bazıları korunurken bir vardiya azaltılacak.

KÜRESEL ÜRETİM KAPASİTESİ DÜŞÜYOR

Nissan, küresel üretim kapasitesini yüzde 20 oranında azaltmayı hedefliyor. Kasım ayında yapılan toparlanma planı açıklamasında, işten çıkarmaların hangi alanlardan yapılacağına dair detay verilmemişti. 9.000 kişilik iş gücü azaltımı, Nissan’ın 133.000’den fazla küresel çalışanının yaklaşık yüzde 6’sını oluşturuyor. Yokohama’da konuşlanan şirket, son tekliflerin genel iş gücü azaltma planlarına dahil edildiğini ve daha verimli, esnek bir operasyon hedeflediklerini belirtti.

PERFORMANS İYİLEŞTİRME HEDEFİ

Şirket, konu ile ilgili açıklamasında, “Nissan, performansını iyileştiriyor ve pazardaki değişikliklere hızla uyum sağlayabilen daha yalın, daha dayanıklı bir işletme yaratmak için küresel olarak acil önlemler alıyor” ifadesine yer verdi. Nissan, Ekim-Aralık mali sonuçlarını 13 Şubat’ta açıklamayı planlıyor. ABD planlarına yönelik raporların ortaya çıkmasının ardından Nissan hisseleri, Tokyo borsasında yüzde 2 oranında değer kazandı.