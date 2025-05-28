Nissan Geri Dönüş Planını Açıkladı: 20 Bin Etkilenecek

Mali sıkıntılar yaşayan Japon otomobil üreticisi Nissan, maliyet kesintisini artırmak için ABD’deki çalışanlarına gönüllü işten ayrılma teklifi sunmaya başladı ve dünya genelinde performansa dayalı maaş artışlarını durdurdu. Bu gelişmeler, Reuters’in incelemesine dayanan şirket içi e-postalarda yer alıyor. Nissan Genel Müdürü İvan Espinosa, bu ay duyurduğu yeni tasarruf planı kapsamında dünya genelinde yedi üretim tesisinin kapatılmasını ve toplamda yaklaşık 20 bin kişinin işten çıkarılmasını öngörüyor. Kâr marjının düşmesinden etkilenmiş olan Nissan, Honda ile birleşme girişimlerinin sonuç vermemesi sonrası yeni bir genel müdür seçmek zorunda kalmıştı. Espinosa, Nissan’ın kendini geliştirmeye öncelik vermesi ve kârlılığı artırmaya odaklanması gerektiğinin altını çizdi.

Fabrikaların Yüzde 50’si Kapanacak

Yeni işten çıkarmalarla birlikte şirket, 2024 mali yılına göre maliyetleri 500 milyar yen kadar azaltmayı ve fabrika sayısını 17’den 10’a indirmeyi hedefliyor. Nissan, ABD’nin Mississippi eyaletindeki Canton fabrikasında çalışan işçilere ve insan kaynakları, planlama, bilgi teknolojileri ve finans gibi alanlardaki maaşlı çalışanlara işten ayrılma teklifleri sundu.

Nissan’ın Dönüş Stratejisi

Nissan America Yönetim Kurulu Başkanı Christian Meunier, çalışanlara yazdığı e-postada, “ABD’de verimliliği artırma yönünde önemli adımlar atıldı fakat yerel düzeyde ek, sınırlı ve stratejik adımlar atmamız gerekiyor. Bu plan Nissan’ın geri dönüşü için elzem” dedi. Reuters, teklif edilen çalışan sayısı ya da kabul edenlerin sayısı hakkında net bilgiye ulaşamadı. Ayrı bir e-postada Nissan’ın mevcut mali yıl boyunca dünya genelinde performansa dayalı maaş artırımlarını durdurduğuna dair bilgilere yer verildi. Nissan North America, sınırlı sayıda maaşlı çalışana gönüllü işten ayrılma programı sunduğunu doğruladı fakat sürecin devam ettiği için detay vermedi. ABD’deki işten çıkarmalar, Başkan Donald Trump’ın üretimi artırma ve istihdam yaratma hedefleriyle çelişkili bir durum oluşturuyor. Bu arada, Nissan’ın en büyük pazarı olan Kuzey Amerika’da kâr marjı, geçen mali yılda gerçekleştirilen satış artışlarına rağmen olumsuz yönde gelişti.