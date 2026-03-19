Noa Lang Liverpool Maçında Talihsiz Kaza Geçirdi

Galatasaray’ın hücum oyuncusu Noa Lang, Liverpool karşısında beklenmedik bir durumla karşılaştı ve sahayı terk etmek zorunda kaldı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile karşılaştı. Anfield Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelenin ikinci yarısında, Osimhen’in yerine oyuna giren Noa Lang, talihsiz bir kaza yaşadı.

REKLAM PANOSUNA ÇARPIP YERDE KALDI

Sarı-kırmızılı oyuncu, bir pozisyon sonrası reklam panolarıyla çarpışarak yerde kaldı. Bu ani olay, maça damga vurdu ve Lang’ın durumu endişe yarattı.