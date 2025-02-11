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Nokia’nın Yeni CEO’su Justin Hotard Oldu

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YENİ CEO ATAMASI VE DEĞİŞİKLİKLER

Finlandiya merkezli Nokia, bugün CEO’su Pekka Lundmark’ın görevinden ayrılacağını ve onun yerine Justin Hotard’ın geçeceğini açıkladı. Hotard, 1 Nisan’da göreve başlayacak. Şu anda Intel’de Veri Merkezi ve Yapay Zeka Grubuna liderlik eden Hotard, yeni rolünde önemli sorumluluklar üstlenecek.

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Nokia’nın Yönetim Kurulu Başkanı Sari Baldauf, “Nokia’nın gelecekteki büyümesi için kritik öneme sahip yapay zeka ve veri merkezi pazarlarında engin uzmanlığının yanı sıra teknoloji şirketlerinde büyümeyi hızlandırma konusunda güçlü bir geçmişe sahip” ifadelerini kullandı. Bu değişim, şirketin pazar dinamiklerine etkisini artırmayı hedefliyor.

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