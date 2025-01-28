Nothing Phone 3’ün Lansman Tarihi Belli Oldu

SON DÖNEMDE HIZLA BÜYÜYEN NOTHING MARKASI

Akıllı telefon pazarında son dönemde dikkat çeken Nothing markası, uzun zamandır beklenen Phone (3) modelinin tanıtımını 4 Mart’ta yapacak. Şirket, bu tarihi önemli bir etkinlik için belirleyip, lansman saatini 10.00 olarak duyurmuş durumda. Markanın hazırladığı resmi teaser, Phone (3)’ün arka kamera modülünü gösteriyor. Bu modül, üç sensörden oluşmakta ve telefonun arkasında yer alan ikonik Glyph tasarımının yeni bir versiyonunun da kullanıldığı gözlerden kaçmıyor.

ETKİNLİĞİN TEMASI VE AÇIKLAMALAR

Etkinliğin başlığı “Power in Perspective” olarak belirlenmiş. Bu başlık, güçlü bir amiral gemisi akıllı telefonunun tanıtılacağına dair ipuçları veriyor. Carl Pei’nin Nothing çalışanlarına gönderdiği sızdırılmış bir iç e-posta, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde “önemli bir akıllı telefon lansmanı” yapacağını ve Phone (3)’ün markanın ilk amiral gemisi telefonu olacağını belirtiyor. Bu yeni model, şirketin şimdiye kadar tanıttığı en güçlü ve gelişmiş telefon özelliğine sahip olması ile öne çıkacak.

UYGUN FİYATLI YENİ MODELLER

Phone (3) ile birlikte, daha uygun fiyatlı iki yeni modelin tanıtılması da bekleniyor. Bu yeni modeller, Phone (3a) ve Phone (3a) Plus olarak adlandırılacak. Fiyat/performans açısından tüketicilerin dikkatini çekmesi hedeflenen bu cihazların lansmanının Phone (3)’ün ardından gerçekleşmesi planlanmakta. Nothing, Phone (3) ile akıllı telefon pazarında amiral gemisi segmentine güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Şirketin tasarım odaklı yaklaşımı ve yenilikçi özellikleriyle, bu modelin özellikle genç tüketiciler arasında büyük ilgi görmesi bekleniyor.