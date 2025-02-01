Nottingham Forest Brighton’ı 7-0 Mağlup Etti

NOTTINGHAM FOREST’İN TARİHİ GALİBİYETİ

Nottingham Forest, Premier Lig’in 24. haftasında Brighton & Hove Albion ile karşılaştı. Ev sahibi takım, City Ground’da oynanan maçta rakibini 7-0 gibi büyük bir skorla mağlup etti ve bu sonuç, Nottingham Forest için Premier Lig tarihindeki en farklı galibiyet oldu.

GOLLER KİMDEN GELDİ?

Nottingham Forest’ın gollerinden ilki 12. dakikada Lewis Dunk’ın kendi kalesine attığı golle geldi. Ardından, 25. dakikada Morgan Gibbs-White skoru 2-0’a taşıdı. Devamında, 32, 64 ve 69. dakikada (penaltı) Chris Wood sahne aldı. Maçın sonlarına doğru 89. dakikada Neco Williams, 90+1. dakikada ise Jota Silva sonucu belirleyen diğer golleri atan isimler oldu.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest, puanını 47’ye çıkarırken, Brighton & Hove Albion ise 34 puanda kaldı. Bu etkileyici galibiyet, Nottinghamlı oyuncuların moral bulmasını sağladı ve ligdeki sıralamalarını güçlendirdi.