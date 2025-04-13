Now Tv, 2025 Frekans Bilgilerini Açıklıyor

NOW TV’NİN YAYIN ANLAYIŞI

Now Tv, Türkiye’nin önde gelen televizyon kanallarından biri olmaya devam ediyor. Dizi, program ve canlı maç yayınları ile reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor. Yıllardır sürdürdüğü yayın anlayışı sayesinde geniş bir izleyici kitlesine hitap eden kanal, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileriyle de dikkat çekiyor.

FREKANSLARIN GÜNCEL BİLGİLERİ

Türkiye’nin önde gelen ulusal kanallarından Now TV, 2025 itibarıyla Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapıyor. Kanalı uydu alıcısı üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar, güncel frekans bilgilerini manuel olarak cihazlarına girebiliyorlar. Yüksek çözünürlükte (HD) yayın almak için kullanıcıların aşağıdaki frekans bilgilerini kullanmaları yeterli. Bu ayarları uydu alıcısının “manuel kanal ekleme” veya “frekans ayarı” bölümüne girerek Now TV yayınına sorunsuz ulaşabilirler.

DİJİTAL PLATFORMLARDAN İZLEME İMKANI

Now TV yayınlarını ayrıca resmi web sitesi, mobil uygulamalar, Tivibu, Digiturk, D-Smart ve KabloTV gibi dijital platformlar üzerinden de izlemek mümkün. Bu platformlar, kullanıcıların istedikleri yerden Now TV’yi takip etmelerine olanak tanıyor.