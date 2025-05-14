Nuh’un Gemisi ARAŞTIRMAYA KONU OLDU!

Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar, Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’nın derinliklerinde Nuh’un Gemisi’nin kalıntılarını arıyor. İncil’e göre, bu büyük gemi, 4 bin 300 yıl öncesinde meydana gelen büyük bir sel felaketi sırasında insanları ve tüm hayvanları yok olmaktan kurtarmıştı.

ARAŞTIRMALARDA HEYECAN VERİCİ İDDİALAR

Ağrı Dağı yakınındaki Durupınar Formasyonu’nda çalışan bir grup Amerikalı araştırmacı, dağın derinliklerinde köşeli yapılar ve boşluk alanların varlığına dair kanıtlar bulduklarını öne sürüyor. Bağımsız araştırmacı Andrew Jones, yeraltı radarını kullanarak bu oluşumun merkezinden geçen 13 metrelik bir tünel tespit ettiğini bildiriyor.

İNCİL’DEKİ TARİF İLE UYUMLU

Taramalar, geminin üç güverteli olduğuna dair İncil’deki anlatımla uyumlu üç katmanı da gösteriyor. Şimdiye kadar yapılan incelemelerde, yüzeyin yaklaşık 6 metre altında açısal yapılar tespit edildi. Bu yapılar, güverte benzeri bir platformun altında yer alan odaları temsil ediyor olabilir.

İÇİNDE YÜRÜNEBİLECEK BİR TÜNEL VAR

Araştırma ekibinden bir görevli, “Tekne biçimli oluşumun içinde yetişen otların, hemen dışındaki bölgeden farklı renkte olduğunu fark ettik” dedi. Oluşumun ucundan ortasına doğru ilerleyen bir tünelin bulunduğu ve içinden yürüyerek geçmenin mümkün olduğu aktarıldı. İçerideki potasyum seviyelerinin de yaklaşık yüzde 40 daha yüksek olduğu belirtiliyor.

AĞRI DAĞI’NDA GEÇMİŞİN İZLERİ

Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı’nın yalnızca 29 kilometre güneyinde yer alan Durupınar Formasyonu, modern dünya tarafından sadece bir asırdan az bir süre önce keşfedildi. Yerel raporlara göre, Mayıs 1948’deki yoğun yağmur ve depremler çevredeki çamuru yıkayarak gizemli oluşumu gün yüzüne çıkardı ve bu durum daha sonra bir çoban tarafından keşfedildi.

İNCİL AĞRI DAĞI’NI GÖSTERİYOR

İncil’de Nuh’un Gemisi’nin, dünyayı sular altında bırakan 150 günlük tufandan kurtulduktan sonra Ağrı Dağı’na oturduğu ifade ediliyor. İlginç bir detay olarak, oluşumun, geminin şekli ve boyutlarıyla örtüştüğü bir zirvenin yakınında bulunması dikkat çekiyor. İncil’e göre, geminin uzunluğu yaklaşık 155 metre, genişliği 26 metre ve yüksekliği 16 metre olarak belirtiliyor. Geminin Ağrı Dağı’na oturduğu düşüncesi ise uzun zamandır tartışma konusu.