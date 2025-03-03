Nurgül Yeşilçay’dan Asmalı Konak’a Dair Açıklamalar

SOSYAL MEDYA GÜNDEMİNDEN NURGÜL YEŞİLÇAY

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık öne çıkan Nurgül Yeşilçay, Fatih Altaylı’nın programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, programda bir döneme damgasını vuran Asmalı Konak dizisiyle ilgili süreci aktardı. Dizide Özcan Deniz’in canlandırdığı Seymen karakterinin büyük aşkı Bahar’a hayat veren Yeşilçay, “Asmalı Konak teklifi nasıl geldi sana?” sorusunu yanıtladı.

Nurgül Yeşilçay, “Ben İkinci Bahar’ı bitirdim. Okulda son 6 ayım kaldı, bir türlü bitmeyince de kendi kendime ‘hiçbir teklifi kabul etmeyeceğim, okulu bitireceğim’ dedim. Ve o dönem bir sürü işten çok iyi teklifler geldi bana. Ben de ‘Yine gelir nasılsa’ diyerek kabul etmedim, okulumu bitirdim. Okul bitti ve hiç teklif gelmedi. Hemen unutulmuşum, orada sektörün böyle olduğunu anladım. Sonra İzmir’e ailemin yanına geri döndüm” şeklinde konuştu. Yeşilçay, devamında “Sonra Abdullah Oğuz’dan bir telefon geldi. İstanbul’a geldim, tanıştık. Başka bir proje var onu yaptık ama tutmadı. Sonra Asmalı Konak oldu. Zaten ondan sonra kariyerim yükselişe geçti” şeklinde ifade etti.

Asmalı Konak dizisi

Meral Okay’ın senaryosunu yazdığı, Çağan Irmak’ın yönettiği Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz’in başrolde yer aldığı “Asmalı Konak” dizisi, bir döneme damga vurmuş durumda. 2002-2003 yıllarında izleyiciyle buluşan dizi, Türk televizyon tarihinin kült yapımları arasında yer alıyor.

Tiyatroya ilgi duymuyor

Tiyatro ile ilgili özlem hissetmediğini ifade eden Nurgül Yeşilçay, “Tiyatroyu sevmedim ben. Kamera oyunculuğuna çok alıştığım ve hem iyi yapımlarda rol alıp, çok iyi yönetmenlerle çalıştığım için bu bana daha çekici geliyor. Sahnede olmayı da çok sevmedim” diyerek sahne performansına olan ilgisini dile getirdi.