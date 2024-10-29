Nuri Alço’nun Sağlık Durumu Riskli Ameliyatlar İçin

NURİ ALÇO’NUN SAĞLIK SORUNLARI

Yeşilçam’ın ikonik kötü adam karakterlerinden biri olarak tanınan ünlü oyuncu Nuri Alço, sağlık sorunları ile mücadele etmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun bağırsak tıkanıklığı nedeniyle bir operasyon geçireceği ancak kalp pili taşıması sebebiyle bu operasyonun “riskli” olduğu bildiriliyor.

GEÇİRDİĞİ BEYİN KANAMASI

Geçtiğimiz nisan ayında evinde rahatsızlanması sonrası yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Nuri Alço’nun beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Sağlık durumu düzelmesine rağmen, Alço’ya daha sonra kalp pili takıldı. Temmuz ayında da kornea nakli ameliyatı geçiren 73 yaşındaki sanatçı, son dönemde bağırsak tıkanıklığı hastalığı ile uğraşıyor. Tekrar ameliyat olması beklenen Alço’nun kalp pili taşıması, süreci zorlaştırıyor.

NURİ ALÇO KİMDİR?

26 Nisan 1951’de doğan Nuri Alço, film kariyerine başlamadan önce bir bankada ve ilaç firmasında çalıştı. Ses ve Hayat dergilerinin artistik seçmelerine katılmasıyla hayatı değişti. Kelebek, Saklambaç ve Günaydın gazetelerinde fotoromanlarda yer aldı. Bu süreçte üne kavuşan Alço, kendine has şık giyimiyle podyum dünyasında da tanınan bir isim oldu ve birçok ünlü markanın mankenliğini yaptı. Sinemada ilk deneyimini 1977 yılında Ünsal Emre ve Sevda Karaca’nın başrol oynadığı ” Ah Bu Ne Dünya ” filmi ile gerçekleştirdi. Beyaz takım elbisesi ve viskisiyle tanınan Alço, bazen bir mafya babası, bazen de uyuşturucu kaçakçısı karakterlerine hayat vererek oldukça farklı bir kötü adam profili oluşturdu. Alço, Ahu Tuğba, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, İbrahim Tatlıses ve Oya Aydoğan gibi pek çok ünlü isimle birlikte kamera önü deneyimi yaşadı. Filmografi açısından zengin olan Nuri Alço, 300’ün üzerinde filmde rol aldı.