Nuri Alço’nun Vasiyet Açıklaması

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

‘Taçsız Kraliçe’, ‘Kayıp Kızlar’ ve ‘Ver Elini İstanbul’ gibi projelerle tanınan Nuri Alço, geçtiğimiz yıl sağlık sorunları yüzünden ardı ardına beş büyük ameliyat geçirdi. Kanal D’deki magazin programına katılan Alço, sağlık durumunu iyi bulduğunu belirterek, “5 tane büyük ameliyat geçirdim ama toparladım. Şu an gayet iyiyim, bir problemim yok.” dedi.

EŞİNE ÖVGÜLER

2020 yılında kendisinden daha genç olan Burcu Alço ile evlenen Nuri Alço, eşi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Eşinin bağlılığına dikkat çeken sanatçı, “Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim.” sözlerini sarf etti.

VASİYETİ VE HAYATA DAİR DÜŞÜNCELERİ

Yeşilçam’ın efsanevi ismi Nuri Alço, hayata dair görüşlerini ve vasiyetini ilk kez paylaşarak, “Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii’nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok.” ifadeleriyle düşüncelerini dile getirdi.