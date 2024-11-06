Nuri Şahin, Dortmund Tarihine Geçti

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ÖNEMLİ GALİBİYET

Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta karşılaşmasında, Nuri Şahin’in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, Strum Graz’ı ağırladı. Dortmund, rakibini 1-0 ile geçerek Şampiyonlar Ligi’ndeki 3. galibiyetini elde etti.

NURİ ŞAHİN TARİHE GEÇTİ

Dortmund, 4 maçta 3. galibiyetini alarak önemli bir başarı gösterdi. Nuri Şahin, Borussia Dortmund’un tarihindeki ilk 7 iç saha maçını da kazanan ilk teknik direktör olmayı başardı. Bu başarı, onun teknik direktörlük kariyerinde özel bir yer edinmesini sağlıyor.