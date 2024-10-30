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Spor

“Nuri Şahin’in Takımı Kupadan Elendi”

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ALMANYA KUPASI’NDA ERKEN ELENME

Almanya Kupası’nın 2. turunda Nuri Şahin’in teknik direktörlüğünü üstlendiği Borussia Dortmund, uzatma dakikalarında yediği golle Wolfsburg’a 1-0 mağlup oldu. Borussia Dortmund, bu sonuçla birlikte Almanya Kupası’na veda etti.

KARŞILAŞMA DETAYLARI

Normal süresi golsüz sona eren müsabakada, ev sahibi takım Wolfsburg’a galibiyeti getiren golü 117. dakikada Jonas Wind attı. Bu sonuçla birlikte, Bundesliga’da 13 puanla 7. sırada bulunan Dortmund’da kötü gidişat devam ediyor.

KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Nuri Şahin’in ekibi, son olarak Şampiyonlar Ligi’ndeki karşılaşmada 2-0 öne geçtiği Real Madrid’e 5-2 yenilmişti. Bu sonuçlar, Dortmund’un performansına yönelik eleştirileri artırıyor.

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