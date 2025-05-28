Nuri Şahin’in Yeni Takımı Şaşırttı

FLAŞ GELİŞME NURI ŞAHİN İÇİN

Başarılı teknik direktör Nuri Şahin ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dortmund’dan ayrıldıktan sonra zaman zaman Süper Lig ile anılan bu genç teknik adamın yeni takımı İtalyan basınında duyuruldu. Bu duruma göre Nuri Şahin, yılın sürprizine imza atma ihtimali taşıyor.

SÜPER LİG’DE BEKLENEN OLAMADI

Ocak ayında Dortmund ile yollarını ayırdıktan sonra Süper Lig takımlarıyla da gündeme gelen Nuri Şahin için şimdilik beklenen bir gelişme yaşanmadı. Daha önce Süper Lig’de Antalyaspor’da görev almış 36 yaşındaki genç teknik adam için sürpriz bir takım ortaya atıldı. İşte Nuri Şahin’in gündemine oturan o takım…