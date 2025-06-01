Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden atıldı

FUTBOLDA AVRUPA ŞAMPİYONU BELİRLENDİ

Fransız futbol takımı Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan ekip Inter’i 5-0 gibi tarihi bir skorla yenerek şampiyon oldu. Bu zaferle birlikte Paris, bu prestijli kupanın sahibi olma başarısını göstermiş oldu.

NUSRET’İN ŞAMPİYONLAR LİGİ PARTİSİNE GİREMEMESİ

Paris Saint-Germain, karşılaşmanın ardından büyük bir kutlama organizasyonu düzenledi. Nusret Gökçe, futbolcuların katıldığı bu partiye girmek istedi ancak istenmeyen bir durumla karşılaştı. Nurset, güvenlik tarafından girişine izin verilmeden kapıdan kovuldu. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE KUPA TÖRENİNDE NUSRET

Nusret Gökçe, daha önce Fenerbahçe’nin Monaco’ya karşı kazandığı EuroLeague şampiyonluğunun ardından düzenlenen kupa törenine Ali Koç ile katılmıştı. Gökçe, elinde kupayla poz vererek dikkatleri üzerine çekmişti, bu durum ise taraftarların tepkisini toplamıştı.

DÜNYA KUPASI’NDAKİ ÇIKARIŞI DA TARTIŞILMIŞTI

2022 Dünya Kupası’nın Katar’da düzenlenen finalinde Nusret Gökçe’nin kupa törenine dahil olması ve Dünya Kupası’yla poz vermesi büyük tartışmalara yol açmıştı. Futbolcuların yanına giden Gökçe, kupa ile birlikte fotoğraf çektirerek dikkat çekmişti. Bu olay, spor camiasında ve sosyal medyada uzun süre konuşuldu.