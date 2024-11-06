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Ekonomi

Nvidia, Apple’ı Geride Bırakarak Zirveye Yerleşti

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NVIDIA DÜNYA ÇAPINDA EN DEĞERLİ ŞİRKET OLDU

California merkezli çip üreticisi Nvidia, piyasa değeriyle Apple’ı geride bırakıp dünyanın en değerli şirketi konumuna geldi. Nvidia’nın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, salı gününde yüzde 2,84 değer kazanarak hisse başına 139,91 dolara yükseldi. Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki bu artışla birlikte 3,43 trilyon dolara ulaştı. Böylece, Apple’ın 3,38 trilyon dolarlık piyasa değerini aşarak, Nvidia ikinci kez dünyanın en değerli şirketi unvanını aldı.

YAPAY ZEKAYA YÖNELİK TALEPLER HİSSELERİ ARTIRIYOR

Yapay zeka çiplerine yönelik artan taleple, Nvidia’nın hisseleri yılın başından bu yana yüzde 182,5 değer kazanmış durumda. Nvidia’nın piyasa değeri ilk kez haziran ayının başında 3 trilyon doları aşmayı başarmıştı.

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