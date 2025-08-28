NVIDIA, Beklentileri Aştı Ama Hisseler Düştü

YAPAY ZEKA ÇİPLERİNE TALEP ARTIYOR

Nvidia, yapay zeka çiplerine olan yüksek talep sayesinde ikinci çeyrekte 46,7 milyar dolar gelir ve hisse başına 1,05 dolar düzeltilmiş kâr açıkladı. Bu rakamlar, Bloomberg analist beklentisi olan 46,2 milyar dolar gelir ve 1,01 dolar EPS’yi geride bırakıyor. Ancak şirketin en büyük segmenti olan veri merkezi gelirleri, beklentilerin altında kalarak 41,1 milyar dolarda kaldı. CFO Colette Kress, H20 çip satışlarındaki 4 milyar dolarlık azalışın bu düşüşte etkili olduğunu ifade etti. Nvidia, üçüncü çeyrek için 54 milyar dolar gelir tahmin ediyor. Bu tahmin, 53,4 milyar dolarlık beklentiyi aşıyor ancak H20 satışlarını içermiyor. Şirket ayrıca 60 milyar dolarlık ek hisse geri alımını onayladı. Bilançonun açıklanmasının ardından Nvidia’nın hisse fiyatı, mesai sonrası işlemlerde %3’ten fazla düştü. Çarşamba öğleden itibaren Nvidia hisseleri, yılbaşından bu yana %35, son 12 ayda ise %40’tan fazla değer kazanmıştı. Temmuz ayında çip üreticisi, piyasa değeri 4 trilyon doları aşan ilk şirket olmayı başarmıştı.

YAPAY ZEKADA BÜYÜME YAVAŞLIYOR

Nvidia’nın EPS ve gelir büyümesi, yapay zeka çılgınlığının ilk dönemlerinde görülen büyük sıçramalardan sonra son çeyreklerde daha ılımlı bir seyir izliyor. İkinci çeyrek veri merkezi gelirleri 41,1 milyar dolarda kalmışken, analist beklentisi 41,3 milyar dolardı. Bu segmentin gelirleri geçen yıl aynı dönemde 26,2 milyar dolardı ve bu rakamlara Çin’e yapılan H20 satışları dahil edilmemişti. Nvidia, veri merkezi gelirlerinin yaklaşık %50’sinin büyük bulut hizmet sağlayıcılarından geldiğini sıklıkla belirtiyor. CFO Colette Kress, veri merkezi gelirlerinin H20 satışlarındaki 4 milyar dolarlık azalış nedeniyle çeyreksel bazda %1 düştüğünü ifade etti. Nvidia’nın ikinci en büyük iş kolu olan oyun segmenti ise 4,3 milyar dolar gelir elde ederek beklentileri aştı.

TRUMP İLE YOĞUN ETKİLEŞİM

Bu rapor, şirket ile Trump yönetimi arasındaki yoğun etkileşimin ardından geldi. Trump daha önce Nvidia’nın Çin’e çip satışlarını yasaklamıştı; ancak sonrasında yasağı kaldırarak bunun yerine ülkeye yapılan satışlardan hükümete %15 pay alınmasını öngörmüştü. Trump, çip satışlarını Nisan’da yasaklamış, Temmuz’da yasak kaldırılmış ve Ağustos’ta %15’lik kesinti şartı getirilmiştir. Ayrıca, yarı iletkenlerin ABD’ye sevkiyatına %100 gümrük vergisi uygulanacağı ancak şirketler yerlileştirme yaparsa muaf tutulacağı duyuruldu. Nvidia’nın bu vergiden muaf olması öngörülüyor. Şirket, Blackwell mimarisine dayalı yeni bir çipi Çin pazarı için hazırlıyor; ancak bu çipin bölgede satışına Trump’ın onayı gerekiyor. Öte yandan, Çin hükümeti son haftalarda yerel şirketlere Nvidia’nın çiplerini kullanmamaları yönünde uyarılarda bulundu ve bu çiplerde “arka kapı” güvenlik riskleri olabileceğini savundu. Nvidia, bu iddiaları reddetti ve konuyu çözmek için Çin hükümetiyle iş birliği yaptığını bildirdi.