Nvidia, Jetson AGX Thor’u Tanıttı

NVIDIA’NIN YENİ ROBOTİK ÇİP MODÜLÜ

Nvidia, pazartesi günü en yeni robotik çip modülü Jetson AGX Thor’un 3 bin 499 dolardan bir geliştirici kiti olarak satışa sunulduğunu duyurdu. Şirket, bu çipi bir “robot beyni” olarak tanımlıyor. İlk kitlerin gelecek ay sevk edilmesi planlanıyor ve bu çipler sayesinde müşterilerin robot geliştirmeleri mümkün hale geliyor. Geliştirici kiti ile robot prototipi oluşturan bir şirket, ardından Nvidia’nın üretime hazır robotlara takılabilecek Thor T5000 modüllerini satın alabilecek. Müşterilerin, 1000’den fazla Thor çipine ihtiyaç duyması durumunda, modül başına 2.999 dolar ödemesi gerekiyor. Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang, yapay zekanın ardından robotiklerin şirket için en büyük büyüme fırsatı olduğunu ifade etti. Yapay zeka, Nvidia’nın satışlarının son iki yılda üç katından fazla artmasını sağladı.

ROBOTİK ALANDA YENİ FIRSATLAR

Nvidia’nın robotik ve yapay zekadan sorumlu başkan yardımcısı Deepu Talla, cuma günü gazetecilerle yaptığı görüşmede “Biz robot üretmiyoruz, araç da üretmiyoruz; fakat tüm sektöre altyapı bilgisayarlarımız ve ilgili yazılımlarımızla imkân sağlıyoruz” dedi. Jetson Thor çipleri, Nvidia’nın hem yapay zeka çiplerinde hem de bilgisayar oyunlarına yönelik çiplerinde kullandığı mevcut nesil Blackwell grafik işlemcisine dayanıyor. Nvidia, Jetson Thor çiplerinin bir önceki nesilden 7,5 kat daha hızlı olduğunu belirtiyor. Bu hız, büyük dil modelleri ve çevresini algılayabilen görsel modeller dahil olmak üzere üretken yapay zeka modellerini çalıştırabilme kapasitesini artırıyor. Bu durum, insansı robotlar için kritik bir öneme sahip. Jetson Thor çipleri, büyük yapay zeka modelleri için gerekli olan 128 GB belleğe sahip.

HIZLI BÜYÜME VE YATIRIMLAR

Nvidia, Agility Robotics, Amazon, Meta ve Boston Dynamics gibi birçok şirkete Jetson çiplerinin kullanıldığını belirtti ve Field AI gibi robotik girişimlerine de yatırım yaptığını söyledi. Ancak robotikler, Nvidia için hâlâ küçük bir iş kolu olarak kalıyor; 2014’ten bu yana piyasaya sürülen birçok yeni robot çipine rağmen şirketin toplam gelirinin yalnızca %1’ini oluşturuyor. Yine de bu alanda hızlı bir büyüme gözlemleniyor. Nvidia, kısa süre önce iş birimlerini yeniden organize ederek otomotiv ve robotik bölümlerini aynı çatı altında topladı. Bu yeni yapılanma, mayıs ayında 567 milyon dolarlık üç aylık satış açıkladı ve bu rakam yıllık bazda %72 artışa tekabül ediyor. Aynı zamanda, Jetson Thor çiplerinin özellikle Çinli markalar için otonom araçlarda kullanılabileceği ifade ediliyor. Nvidia, otomotiv çiplerini Drive AGX olarak adlandırıyor ve bunların robotik çiplere benzer olduğunu ancak otomotiv için özel ayarlanmış Drive OS işletim sistemi üzerinde çalıştığını belirtiyor.