NVIDIA RTX Güncellemesiyle Oyun Deneyimi Yükseliyor

OYUN GELİŞTİRİCİLERİ KONFERANSI ÖNCESİ DUYURULAR

Bugün, Oyun Geliştiricileri Konferansı (GDC) öncesinde NVIDIA, RTX nöral işleme teknolojileriyle ilgili önemli gelişmeleri açıkladı. Nöral gölgelendiriciler (neural shaders) Nisan ayında Microsoft’un DirectX önizlemesine geçerken, DLSS 4 100’den fazla oyun ve uygulamaya entegre edilmiş durumda. RTX Remix resmi çıkışını yaparken, yeni bir oynanabilir Half-Life 2 RTX demosu da yayınlanıyor. NVIDIA RTX Kit, RTX Mega Geometry ve RTX Hair için Unreal Engine 5 desteğiyle geniş güncellemeler alıyor ve NVIDIA ACE otonom oyun karakterleri bu ay iki farklı oyunda sahne alıyor. Aşağıda, duyurular ve detaylarla ilgili daha fazla bilgi bulacaksınız. Basın materyalleri ve bültenleri NVIDIA’nın FTP’sinde de yer almakta; erişim için bir hesabınız yoksa kaydolmanız gerekiyor.

NVIDIA VE MICROSOFT İŞ BİRLİĞİYLE YENİ ÇAĞ

NVIDIA ve Microsoft, nöral gölgelendirme desteğinin Nisan ayında DirectX önizlemesine geleceğini duyurdu. Bu yenilikle NVIDIA GeForce RTX GPU’larındaki AI Tensor Cores’un gücünün grafik gölgelendiricileri ile birleşerek video oyunlarını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Nöral işleme, grafik programlamaya devrim niteliği taşıyan bir yaklaşım kazandırıyor; yapay zeka ile geleneksel işleme yöntemlerini birleştirerek, kare hızlarını artırıyor, görüntü kalitesini iyileştiriyor ve sistem kaynaklarını daha etkin kullanıyor. Geliştiriciler, NVIDIA RTX nöral gölgelendiriciler SDK’sı ile oyun verilerini bir RTX AI PC üzerinde eğitme imkânı buluyor.

Shawn Hargreaves, Microsoft’ta Direct3D Geliştirme Müdürü “Microsoft, bu Nisan ayında bir önizleme ile başlayarak, DirectX ve HLSL’ye Cooperative Vectors desteği ekliyor. Bu, oyun endüstrisinde nöral işleme desteğini mümkün kılarak grafik programlamanın geleceğini ileriye taşıyacak.” Ayrıca, John Spitzer, NVIDIA Geliştirici Teknolojileri Başkan Yardımcısı, “Nöral işleme grafiklerin geleceği ve DirectX’te programlanabilir gölgelendiricilere yapay zekayı getirmek için Microsoft ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.

UNREAL ENGINE 5’E RTX KİTİ GELİYOR

NVIDIA, Unreal Engine’in RTX Şubesi aracılığıyla RTX Mega Geometri ve RTX Hair için Unreal Engine 5 desteğini devreye aldığını açıkladı. Bu RTX Kit ile yapay zeka ve ışın izleme (ray-tracing) desteği olan oyunlar, devasa sahneler oluşturma ve görsel gerçekçilik sağlama konusunda üç adım öne çıkıyor. NVIDIA’nın yeni GeForce RTX 50 Serisi GPU’ları, saç ve kürk için ışın izleme hızlandırmasında önemli bir yenilik sunuyor. Özellikle linear swept sphere (LSS) primitive, üçgen türlerini daha gerçekçi ve yüksek performanslı ifadelerle değiştirerek gerçek zamanlı dijital insanları daha verimli bir şekilde render etme imkanı sağlıyor. GDC’de güncellenmiş Zorah demosu, RTX Mega Geometri, RTX Hair ve diğer zengin özelliklerle tanıtılacak.

HALF-LIFE 2 RTX DEMOSU VE RTX REMIX

NVIDIA, bir yıl önce başlattığı klasik oyunların RTX ile yeniden düzenlenmesine olanak tanıyan RTX Remix’in resmi sürümünü DLSS 4 ve yeni RTX nöral işleme teknolojileriyle güçlendirdi. 18 Mart’ta Half-Life 2 sahipleri, Steam üzerinden ücretsiz Half-Life 2 RTX demosunu indirebilecekler. Half-Life 2 RTX, ışın izleme, yenilenmiş varlıklar, DLSS 4 gibi birçok yeni özellik barındırıyor. Bu remaster’ın geliştirilmesinde, Half-Life 2’nin önde gelen mod ekipleri iş birliği yaptı.

DLSS 4 VE YENİ OYUNLAR

DLSS 4, GeForce RTX 50 Serisi GPU’lar ile birlikte tanıtıldı ve 100’den fazla oyun ve uygulamada destek sunuyor. Bu hızlı benimseme, NVIDIA’nın oyun teknolojileri arasında dikkat çeken bir performans artırımı sağlıyor. DLSS 4, kare başına üç ek kare oluşturarak sistem performansını artırırken, geleneksel işleme yöntemlerine göre 8 kat daha yüksek kare hızları sunuyor. GeForce RTX 50 Serisi ekran kartlarıyla, oyuncular yüksek çözünürlüklerde görselleri optimize edip mükemmel bir oyun deneyimi yaşayabilecek.

NVIDIA ACE OTONOM OYUN KARAKTERLERİ GELİYOR

NVIDIA, otonom takım arkadaşları ve NPC’lerle oyun deneyimlerini genişleten NVIDIA ACE teknolojisini duyurdu. Oyunlar arasında inZOI ve NARAKA: BLADEPOINT MOBILE PC sürümünde görücüye çıkacak olan bu karakterler, AI destekli etkileşimler sağlayacak. Zhipeng Hu, NetEase Corp.’da üst düzey yönetici “NVIDIA, oyun geliştiricilerine AI teknolojisiyle beklenen sınırların ötesine geçme imkânı tanıyor.” diyerek bu yeni teknolojinin oyun deneyimlerini nasıl geliştireceğini açıkladı.