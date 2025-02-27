Öcalan’dan PKK’ya Silah Bırakma Çağrısı

DEM HEYETİ ÜÇÜNCÜ KEZ İMRALI’DA

DEM heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bu gün üçüncü kez İmralı Adası’na gitti. Heyetin, pazar günü Ankara’da yapacağı duyurulan açıklamayı sürpriz bir şekilde İstanbul’a alması dikkat çekti. Bu gelişmeler sonrasında, Abdullah Öcalan’ın yapacağı çağrının içeriği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, çağrının içeriğine dair kulis bilgilerini aktardı.

HEYET GENİŞLETİLDİ

DEM Parti’nin İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek üzere genişletilerek 7 kişilik bir capa’ya dönüştü. Daha önce, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’le yapılan görüşmelere eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Öcalan’ın avukatları Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol da katıldı. İmralı’da yapılan görüşmenin saat 14.00’te sona ermesiyle birlikte, gözler 17:00’de yapılacak açıklamaya çevrildi.

ÇAĞRININ METNİ İSTANBUL’DA OKUNACAK

Ankara’dan İstanbul’a alınan çağrının duyurusu, süreci hızlandırmak ve provokasyon riskini en aza indirmek amacıyla yapıldığı belirtiliyor. DEM Parti’den yapılan açıklamada, “İmralı Heyeti’nin Sayın Öcalan ile görüştükten sonra bugün (27 Şubat Perşembe) saat 17:00’de Elit World (Taksim) Otel’de açıklama yapacaktır,” denildi.

ÇAĞRI SİLAHLARIN BIRAKILMASINI İÇERİYOR

Dicle Canova, çağrının silahların bırakılması ve örgütün feshini içerdiğini açıkladı. “Bugün İmralı’dan net bir açıklama bekleniyor; yani silahların bırakılması ve örgütün feshi. Edindiğim bilgilere göre; kendisi ile görüşecek olan 7 kişilik heyete 1 sayfalık bir açıklama verecek. Bu A4 sayfasında, öncelikle PKK’nın kuruluşunu anlatması ve silahlı mücadelenin gerekçesinin, anti demokratik uygulamalar ve Kürt kimliğinin tanınmaması gibi nedenlere dayanıldığını vurgulaması bekleniyor,” dedi.

SİLAH BIRAKMA GEREKEN BİR KONUYDU

Ayrıca, Öcalan’ın silah bırakmanın bir gereklilik olduğuna değinmesi ve siyasi düzlemde demokratik mücadeleyi işaret etmesi öngörülüyor. Öcalan’ın PKK’yı feshettiğini açıklaması da beklentiler arasında yer alıyor. Ancak “Karşılığında ne verilecek?” sorusu gündemde. Edinilen bilgilere göre, herhangi bir pazarlık yok; açıklamada silah bırakma ve feshi şarta bağlamaması bekleniyor. Her fırsatta, bu çağrının devlete değil, PKK’ya yönelik olacağı belirtilmişti.

AF VE UMUT HAKKI GÜNDEMDE DEĞİL

Sıkça sorgulanan “Af çıkar mı?” sorusunun yanıtı ise kesin bir dille “Af yok” şeklinde veriliyor. Umut hakkına da atıfta bulunulmuyor. Öcalan’ın İmralı’da kalmaya devam etmesi bekleniyor ve şehit ailelerini rahatsız edecek herhangi bir adım atılmayacağı vurgulanıyor.