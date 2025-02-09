Öcalan’dan PKK’ya Silah Bırakma Mesajı

DEVLET BAHÇELİ’DEN “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” vurgusunun ardından DEM Parti ile Milli İstihbarat Teşkilatı ve İmralı arasındaki görüşmelerde bir hızlanma olduğu ortaya çıktı. DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK’nın elebaşıyla İmralı’da gerçekleştirdiği ikinci görüşmenin ardından, güvenlik birimlerinin Abdullah Öcalan ile ‘PKK’nın silah bırakması’ konusundaki müzakerelerin de hızlandığı belirtildi.

ÖCALAN’DAN MEKTUP VE GÖRÜŞMELER

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, Öcalan, terör örgütüne yönelik bir mektup kaleme aldı. Mektubun içeriği hakkında herhangi bir bilgi verilmedi ancak güvenlik birimleri ile Öcalan arasındaki görüşmelerde, silah bırakma çağrısının içeriği, hangi yöntemle gerçekleştirileceği ve örgüt üzerinde ne kadar etkili olabileceği değerlendiriliyor. Güvenlik kaynakları, “Bu görüşmeler DEM heyeti, Öcalan ve MİT arasında sürüyor. Silah bırakma çağrısının hangi yollarla yapılacağı, sözlü mü, yazılı mı, görüntülü mü olacağı gibi seçenekler ele alınıyor. Etkili olan yöntem belirlendiğinde Öcalan’ın çağrısına ilişkin adım atılacak” diyor.

AF KONUSUNUN GÜNDEMDE OLMAMASI

Güvenlik kaynakları, Öcalan’ın örgütün yargılamalarına müsaade etmediğini ve “Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum” anlayışında olduğunu ifade ediyor. Öcalan’ın bazı taleplerinin bulunduğu ancak af konusunun kesinlikle tartışmaya açılmadığı aktarılıyor. Kulislerden edinilen bilgilere göre, eğer örgüt silah bırakırsa hasta ve yaşlı mahkûmların kalan cezalarının ev hapsiyle tamamlanmasına yönelik bir düzenlemenin yapılabileceği belirtiliyor. AK Parti kaynakları ise, “Burada yapılması gereken şey silahların bırakılması. Sonrasında eksikler varsa değerlendiririz. Silah bırakmadan somut bir gelişme olmadan hiçbir adım atılamayacak” şeklinde konuşuyor.

EV HAPSİ DÜZENLEMESİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, afla ilgili gündemlerinin bulunmadığını belirterek, “Yaşlı hastalar, 65 yaş üstündeki ve 70-80 yaşının üstündeki tutukluların işledikleri suçlara bağlı olarak evde infaz uygulanabilir. Yardıma ihtiyacı olan yaşlı insanların durumu için düzenleme yapılabilir” açıklaması yaptı.

PAZARLIK SÜRECİ YOK

Bakan Tunç, İmralı ile yapılan görüşmeler hakkında, “Silah bırakma açıklamasının zamanı, açıklanıp açıklanmayacağı ve içeriği tamamen muhatapla alakalıdır. Burada muhatap devlet değil. Pazarlık söz konusu değildir. Şehit ailelerimizi incitecek bir adım atmaktan kaçınırız. Bu durum satın alma veya karşılıklı anlaşma süreci değil” dedi.

DEM PARTİ HEYETİNİN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Öte yandan, DEM heyeti, Öcalan ile üçüncü bir görüşme talebinde bulunmadı. Heyet, Öcalan’ın yapacağı silah bırakma çağrısı öncesinde, AK Parti ile sürecin yasal zeminine dair görüşmeyi arzuluyor. Kulislerde, Terörle Mücadele Yasası, Ceza İnfaz Yasası ve kayyum uygulamaları üzerine AK Parti ile değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor. Ayrıca DEM heyetinin bazı STK’lar ve önceki çözüm sürecindeki akil insanlar heyetinden bazı isimlerle görüşeceği kaydediliyor.