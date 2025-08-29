Öcalan Görüşmesi Sonrası Yeni Aşama Gerekli

GÖRÜŞME HAKKINDA BİLGİLER

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyetinde bulunan Van Milletvekili Pervin Buldan, Urfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, PKK lideri Abdullah Öcalan ile dün bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık üç saat süren bu önemli görüşme hakkında bugün bir açıklama yapıldı.

ABDUALLAH ÖCALAN’IN AÇIKLAMALARI

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “28 Ağustos 2025 tarihinde İmralı’da Sayın Öcalan’la üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Öcalan son derece sağlıklı ve moralliydi. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum sürecinin geçirdiği aşamalara ve gelinen noktaya dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Yaşadığımız sorunun özel bir cerrahi müdahaleyi gerektirecek derecede kangren olduğunu, süreci bu hassasiyetle yürüterek bugüne getirdiklerini ifade etti.”

HEDEF VE STRATEJİLER

Ayrıca, “Amacımız, acılı bir sürecin sona erdirilmesi için elimizden geleni yapmaktı,” dedi. Demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu ve bu temelde sonuç alınabileceğini belirtti. Bunun için tüm boyutlarda adımların ivedilikle atılması gerektiğine vurgu yaptı. Öcalan, tercihinin her zaman demokratik cumhuriyet ile demokratik toplum temelli bir entegrasyon olduğunu ifade etti. Bu stratejik hamlenin anlaşılmasının ve sahiplenilmesinin tüm Türkiye’ye kazandıracağını belirtti.

BAŞKALARINA YAPILAN ELEŞTİRİLER

Bu tercihin, siyaset ve basın çevrelerinde basitleştirme veya yok sayma gibi yaklaşımlarla ele alınmasının, sürece zarar verdiği açıkça görülmektedir. Öcalan, halklar arasındaki ebedi dostluğa ve barışa olan inancını da bir kez daha dile getirdi.