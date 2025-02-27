Öcalan’ın Mesajı Çok Dilli Sunulacak

AÇIKLAMANIN YAYINLANMA ŞEKLİ

DEM Partili kaynaklar, açıklamanın video yerine yazılı metin ve fotoğraflarla yapılacağını doğruladı. Öcalan’ın çağrısını Türkçe olarak Pervin Buldan; Kürtçe olarak ise Ahmet Türk seslendirecek. Beklentilerin yüksek olduğu bu mesaj, Arapça ve İngilizce dillerinde de dünya ile paylaşılacak. İmralı’daki heyetin görüşmesi, siyaset sahnesinde önemli yankılar yaratırken, İstanbul’daki otelde yapılacak bu açıklama için heyecan dorukta.

ÇOK DİLLİ SUNUMUN GEREKLİLİĞİ

DEM Partili kaynaklar, Öcalan’ın mesajının çok dilli bir biçimde sunulmasının, hem Türkiye hem de uluslararası kamuoyuna ulaşma hedefini taşıdığını belirtti. Türkçe ve Kürtçe’nin yanı sıra Arapça ve İngilizce çevirilerle geniş bir kitleye ulaşmayı hedefleyen bu açıklama, içeriğiyle günün en çok tartışılan konusu olmaya aday. Gözler ve kulaklar, heyetin İstanbul’daki bu tarihi anına çevrildi. Peki, bu mesaj ne tür değişiklikler yaratacak?