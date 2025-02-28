Öcalan’ın Mikrofonu ve 3 Gizemli İsim!

İMRALI CEZAEVİ’NDE TARİHİ GÖRÜŞME

İmralı Cezaevi’nde gerçekleşen DEM Parti heyetinin Abdullah Öcalan ile yaptığı son görüşme, ülkemizi ve dünyayı derinden etkiledi. 27 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşen bu önemli buluşma, Öcalan’ın terör örgütüne yönelik yaptığı çağrıyla birlikte, yayınlanan bir fotoğraftaki şaşırtıcı detaylarla da dikkat çekti. Öcalan’ın önünde yer alan yaka mikrofonu ve heyet dışında belirtilen üç gizemli kişi, birçok kişinin aklında aynı soruyu uyandırdı: “Acaba video kaydı mı alındı?” İşte tüm dünyanın konuştuğu gelişmelerin arka planı.

GÖRÜŞMEDE KİMLER VARDI?

Görüşmeye DEM Parti’nin yönetici isimleri katıldı. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, görevden alınan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, milletvekilleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, buluşmada hazır bulundu. Ancak en dikkat çekici ayrıntı, Öcalan’ın yanındaki üç isim oldu: Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş. Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de yaptığı açıklamada bu kişilerin “Öcalan’ın koğuş arkadaşları” olduğunu belirtti ve heyecanı artırdı: “Fotoğraf, bir video karesinden alınmış olabilir. Öcalan metni okurken görüntülendi mi?”

TAKİP EDİLEN YOL VE MİKROFONUN ANLAMI

Görüşme öncesi, Öcalan’ın mesajlarının video kaydıyla mı yoksa yazılı olarak mı paylaşılacağı, gündemde tartışılan konular arasındaydı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Video kaydı mevzuata aykırı” ifadesini kullansa da, fotoğraftaki yaka mikrofonu birçok kişinin aklını karıştırdı. Terör örgütüne yakın kaynaklar, “Öcalan bildiriyi bizzat okudu, görüntüler kaydedildi ama heyetle paylaşılmadı” şeklinde iddialar ortaya attı. DEM Parti yetkilileri ise konu hakkında sessizliğini koruyor. Acaba bu mikrofon, tarihe geçecek önemli bir görüntünün ipucu mu?