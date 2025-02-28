Öcalan’ın Mikrofonu ve Gizemli 3 İsim

DEM PARTİ HEYETİ VE ÖCALAN’IN GÖRÜŞMESİNDEN FLAŞ DETAYLAR

İmralı Cezaevi’nde DEM Parti heyeti ile Abdullah Öcalan arasında gerçekleşen son görüşme, hem Türkiye hem de dünyada büyük yankı uyandırdı. 27 Şubat 2025 tarihinde yapılan bu önemli buluşma, Öcalan’ın terör örgütüne yönelik yaptığı çağrıyla birlikte, paylaşılan bir fotoğraftaki ilginç detaylar nedeniyle de gündeme bomba gibi düştü. Öcalan’ın önünde bulunan yaka mikrofonu ve heyet dışında görüntülenen 3 gizemli kişi, birçok kişinin kafasında “Acaba video kaydı mı alındı?” sorusunu uyandırdı. İşte tüm dünyanın konuştuğu bu gelişmelerin arka planı!

ÖCALAN’IN YANINDAKİ İSİMLER VE GÖRÜŞMELERDEKİ HAZIR BULUNANLAR

Görüşmeye DEM Parti’nin önemli isimleri katıldı. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, görevden alınmış Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk ve milletvekilleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Cengiz Çiçek ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol da hazır bulundu. Ancak fotoğrafta en dikkat çeken detaylardan biri, Öcalan’ın yanında yer alan 3 kişi oldu: Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş. Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de bu kişilerin “Öcalan’ın koğuş arkadaşları” olduğunu duyurdu ve durumu daha da ilginç bir hale getirdi. Saymaz, “Fotoğraf, bir video karesinden alınmış olabilir. Öcalan metni okurken görüntülendi mi?” şeklinde yorum yaptı.

MİKROFONUN SIRRI VE MERAKLI BEKLENTİLER

Görüşme öncesinde, Öcalan’ın mesajlarının video kaydı ile mi yoksa yazılı olarak mı paylaşılacağı konusunda tartışmalar yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Video kaydı mevzuata aykırı” dedi ancak fotoğraftaki yaka mikrofonu birçok soru işaretine yol açtı. Terör örgütüne yakın kaynaklar, “Öcalan bildiriyi bizzat okudu, görüntüler kaydedildi ama heyetle paylaşılmadı” iddiasında bulundu. DEM Parti yetkilileri ise konuya dair sessizliğini koruyor. Acaba bu mikrofon, tarihe geçecek bir görüntünün habercisi mi?