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Öcalan’ın PKK Çağrısı Tarihi Fırsat

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ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Abdullah Öcalan’ın PKK’nın feshedilmesi için yaptığı çağrıyı “tarihi fırsat” olarak kabul etti. Şiddetin sona ermesinin önemli bir başlangıç olduğu ifade edilirken, bunun yanı sıra “başka adımlar da gerekiyor” denildi. Federal hükümet, bu süreçte destek olmak için gereken her türlü yardımı sağlayabileceklerini vurguladı.

BM GENEL SEKRETERİ SÖZCÜSÜNDEN DE YORUM

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü, Öcalan’ın çağrısı için “umut ışığı” ifadesini kullandı.

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