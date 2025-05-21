“Oğlumu Kaça Sattınız Açıklayın!”

KAMUOYUNUN YAKINDAN TAKİP ETTİĞİ DAVA

Geçtiğimiz yıl mart ayında, Timur Cihantimur’un kullandığı otomobil, yol kenarına bırakılan arızalı bir ATV’ye çarpmıştı. Bu kaza sonucunda Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

KAZA SONRASI YURT DIŞINA KAÇIŞ

Kazanın ardından, 17 yaşındaki sürücünün annesi Eylem Tok’un olay yerine gelen aracıyla kaçtığı tespit edildi. Önce Mısır’a, ardından ABD’ye giden anne ve oğlu, orada yakalandı ve mahkemeye çıkarıldı. Türkiye’ye iade edilmelerine karar verildi.

EŞİNİN ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇİŞİ

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, dikkat çeken bir şekilde şikayetinden vazgeçti. “Maddi ve manevi zararımız giderildi” diyerek bu kararı aldığını açıkladı.

BABASI ÖZER ACI’DAN TEPKİ

Ancak bu karar, Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci’nin tepkisini çekti. Ekol TV’ye verdiği demeçte, gelininin bu karardan haberdar olmadığını ve “Benim oğlumun kanından beslenirlerse zehir zıkkım olsun” ifadelerini kullandı.

MADDİ SIKINTI İDDİALARINA CEVAP

Şükriye Aci hakkında çıkan “maddi sıkıntı çekti” iddialarına yanıt veren Özer Aci, gelininin devletten daha fazla maaş aldığını ispatlayacağını söyledi. Gelininin havuzlu villasını terk edip babasının evine taşındığını da sözlerine ekledi.

Baba Özer Aci, tüm gelişmelere rağmen adalet arayışını sürdürmeye kararlı olduğunu şu sözlerle açıkladı: “Ben davama devam ediyorum, davamdan vazgeçmedim. Ne söylemişsem sözümün arkasındayım. Benim kırmızı çizgim davamdır. Benim oğlumu geri getirecek maddi manevi bir karşılık var mıdır acaba? Benim beklentim, en ağır cezayı alacaklar.”

PARA VE MANEVİYAT ÜZERİNE YORUMLAR

Özer Aci, daha önce yaptığı bir açıklamada, “Bu maddiyatla maneviyatın savaşına döndü. Hala paradan bahsediyorlar. Bakalım parasının gücü nereye yetecek. Bunu zaman gösterecek. İstanbul’u bana verse oğlum geri gelecek mi? Bedel diyorsa şimdi oğluna bedel biçsin ben o parayı vereceğim.” diyerek durumu eleştirmişti.