Ogm İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı!

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

OGM, işçi alımı başvurularının 15 Mayıs tarihinde başladığını ve 20 Mayıs 2025 tarihine kadar İŞKUR aracılığıyla yapılabileceğini duyurdu. Adaylar arasından kura çekimi yapılacak ve kura yeri ile tarihi ilerleyen günlerde Orman Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak. Kura sonrasında ise sözlü ve uygulamalı sınavlar yapılacak.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Alım yapılacak kadrolar için belirli genel şartları taşıyan adaylar tercih edilecek. Adayların Türk vatandaşı olması, başvuru süresinin son tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş bulunması, belirli suçlardan mahkum olmaması, kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olması, talep edilen öğrenim durumu ve diğer özel şartlara sahip olmaları, sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmaları ve İŞKUR ilanında belirtilen yerleşim biriminde ikamet ediyor olmaları gerekiyor.

BAŞVURU SINIRI VE DETAYLAR

Adayların yalnızca bir meslek için başvuru yapabileceği ve başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin başvurularının sonlandırılacağı belirtiliyor. İşçi alımı süreciyle ilgili kura yeri ve tarihi gibi ayrıntıların OGM tarafından ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.