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Spor

Ognjen Mimovic, Fenerbahçe’de!

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FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERİ

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic’le 4.5 yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, “Ailemize hoş geldin Ognjen Mimovic” ifadelerine yer verildi.

OYNAYACAĞI ROL VE BEKLENTİLER

Yeni transfer Ognjen Mimovic ile Fenerbahçe, orta sahada güçlenmeyi hedefliyor. Bu anlaşma, takımın gelecekteki stratejilerinin temelini oluşturuyor. Takımın genç ve yetenekli oyuncularla desteklenmesi, Fenerbahçe’nin hedefleri doğrultusunda büyük önem taşıyor.

GELİŞMELERİ TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Fenerbahçe’nin bu önemli transferi hakkında gelecek gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Ognjen Mimovic’in takıma katılmasıyla ilgili daha fazla bilgi paylaşılacak.

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Spor

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic’i Transfer Etti

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Kızılyıldız'dan genç sağ bek Ognjen Mimovic ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

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