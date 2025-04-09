“Öğrenci Bıçaklandığı İddiası Yanlış.”

Bayburt Valiliği, Bayburt Üniversitesi’nde öğrenim gören ve Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalan bir kız öğrencinin “bileklerini kestiği” veya “bıçaklandığı” yönündeki iddialar hakkında resmi bir açıklama yaptı. Valilik tarafından gerçekleştirilen açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların gerçeklerle örtüşmediği vurgulandı. “Bayburt Üniversitesinde eğitim gören ve Bayburt Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan kız öğrencimizin bileklerini kestiği veya bıçaklandığı yönündeki paylaşımlar yer almaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu haberler tamamen asılsız olup kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Vatandaşlarımızın resmi kaynaklardan yapılmayan paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur.” açıklaması yapıldı.

HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bayburt’taki öğrenci yurdunun mescit alanında bir öğrencinin kendisini hafif şekilde yaraladığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, “Öğrencinin daha sonra arkadaşını telefonla arayıp durumunu anlattığı ortaya çıkmıştır.” denildi. Yurt dışındaki diğer öğrencilerin olayla ilgili farklı yorumlarda bulunarak eylem düzenlendikleri aktarıldı. Yapılan doğru bilgilendirmelerin ardından öğrencilerin dağılması gerektiği vurgulanarak, “Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.” mesajı verildi.