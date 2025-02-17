Öğrenci Servisi Erzincan’da Kanalına Düştü

KAZA ANINI GÖREN VATANDAŞLAR YARDIM İSTEDİ

Erzincan’da Çağlayan kara yolunda Ç.D. yönetimindeki öğrenci servisi minibüsü, seyir halindeyken virajı alamadı ve sulama kanalına düşme olayını yaşadı. Kaza yerinde bulunan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve jandarma ile sağlık ekiplerinden yardım talep etti.

AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kaza sonucunda yaralanan sürücü ile minibüste bulunan 10 öğrenci, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların durumu hakkında yapılan açıklamalara göre, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.