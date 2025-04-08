Öğrenciler, Kılık Kıyafet Eşitliği Sağlayacak

KKTC BAKANLAR KURULU, KILIK VE KIYAFET DİSİPLİN DEĞİŞİKLİK TÜZÜĞÜNÜ KABUL ETTİ

KKTC Bakanlar Kurulu, okullarda uygulanacak Kılık ve Kıyafet Disiplin Değişiklik Tüzüğü’nü onayladı. KKTC Bakanlar Kurulu Sözcüsü Özdemir Berova, tüzüğün resmi gazetede yayınlanmak üzere gönderildiğini duyurdu. Berova, süreçle ilgili bilgi verirken, “Bu konuda daha fazla bilgi vermeden önce süreci kısaca anlatmak istiyorum” dedi.

BM KURALLARINA UYGUN HAZIRLANDI

Berova, tüzüğün Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Evrensel İnsan Hakları ile Çocuk Hakları kurallarına uygun olarak hazırlandığını belirtti. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan değişikliklerin Ulusal Birlik Partisi grubunda uzun bir süre değerlendirildiğini ve bu öneriler doğrultusunda nihai halinin alındığını ifade etti.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLANACAK

Tüzüğün iki ana ilkeye dayandığını vurgulayan Berova, bu ilkelerin “öğrencilerin kılık kıyafet düzenlemelerinin eğitimde fırsat eşitliği sağlaması” ve “pedagojik esaslara uygun olması” olduğunu belirtti. Eğitim ortamında kılık kıyafet üzerinden ayrımcılığın red edildiğini de dile getirdi.

ÖĞRENCİLER, İNANÇLARINA UYGUN KIYAFET GİYEBİLİR

Berova, okullarda üniformanın esas olduğunu ve üniforma üzerindeki ideolojik semboller, rozetler veya yazıların yasaklandığını belirtti. Bu düzenleme, okul idarelerine üniforma belirleme yetkisi verirken, öğrencilerin inançları doğrultusunda belirli kıyafetleri giyebilmelerine de izin verdi.

DİNİ KIYAFETLER, ÜNİFORMAYA UYGUN OLMALI

Lise düzeyinde öğrencilerin okul üniformasına uyumlu belirli kıyafetleri giyebilmeleri mümkün olacak. Berova, Milli Eğitim Bakanlığının bu kıyafetlerle ilgili bir genelge yayınlayacağını ve okul yönetimlerinin kıyafetlerle ilgili karar verme yetkisine sahip olduğunu ifade etti. Berova, bu tüzüğün Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını ve Devlet Basımevi’ne gönderildiğini ekledi.

BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİLERİ OKULA ALDIRMAMIŞTI

Kıbrıs’ta başörtülü öğrencilerin okula alınmasını engelleyen Selma Eylem, büyük tepkilerin odağı haline geldi. Türk Büyükelçiliği önünde yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanan Eylem, büyükelçiye yönelik tehditkar söylemlerde bulunarak, “Sayın elçiye bir kez daha diyoruz, go home!” sözlerine yer verdi.