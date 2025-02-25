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Öğrenciler ve Öğretmen Gıda Zehirlenmesi Geçirdi

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ÖĞRETMEN EVİNDEN GELEN YEMEK SONRASI MİDE BULANTISI<\/strong>

Tüm General Derviş Şen Çok Programlı Anadolu Lisesinde, öğrenciler ve bazı öğretmenler öğle yemeğinde öğretmenevinden gelen pilav ve tavuk yedi. Saat 15.30 civarlarında öğretmenler ve öğrencilerde mide bulantısı ile baş dönmesi şikayetleri ortaya çıktı. Bunun ardından okul yönetimi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine iletti.

HEKİM YARDIMINA BAŞVURANLAR<\/strong>

Tedavi için hastaneye kaldırılan öğrenciler arasında Y.Ö. (16), M.Z. (17), S.S. (17), U.P. (16), A.D.S. (17), E.U. (14), A.E. (15), İ.A.Ş. (16), Ö.V. (14), Ç.U. (15), Z.Ö. (16), E.S.Ö. (17), İ.K. (16), G.D. (16), R.Ş. (17), B.Y. (17), A.K. (17), N.Ö. (17), S.G. (17), K.O. (15), E.Y.Ç. (15), D.K. (17), M.A. (14), A.S. (17), Y.C.Ç. (14), M.Z. (17), S.Z. (16) ve F.C. (17) yer alıyor. Ayrıca öğretmen G.B. (34) de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevk edildi.

TEDAVİ SÜRECİ VE İNCELEME<\/strong>

Hastaneye kaldırılanların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. Bu durum, okulun hijyenik koşullarını ve yemeklerin nereden geldiğini sorgulamayı gerektiren bir konu oluşturuyor.

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