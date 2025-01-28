Öğretmen Atamalarında Mülakat Sistemi Kaldırılıyor

ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMEN ADAYLARINA MÜJDE

Atama bekleyen öğretmen adayları için merak edilen mülakatların geleceği ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den geldi. A Haber üzerinden konuşan Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisi ve Akademi Giriş Sınavı ile ilgili pek çok soruyu yanıtladı.

MÜLAKAT SİSTEMİ KALDIRILACAK

Bakan Tekin, mülakat sisteminin son kez kullanılacağını ifade etti ve sonrasında kaldırılacağını belirtti. “Şu anda halihazırda biliyorsunuz KPSS sınavına giren arkadaşlarımız KPSS skorlarına göre akabinde de mülakata giriyorlar. Yani yasal düzenlememiz o şekilde.” diyen Tekin, KPSS’de ihtiyaç duyulan öğretmen adayının üç katı kadar adayın çağrıldığını söyledi. KPSS sonuçlarıyla yapılan değerlendirmenin yanı sıra, mülakattan alınan puanların öğretmenlik mesleğine başlama aşamasında yüzde 50-50 etkili olacağını açıkladı.

2024 KPSS SONUÇLARIYLA ATAMA SÜRECİ

Bakan Tekin, “2024 yılında uygulanan kamu personeline giriş sınavı, yani KPSS sınavı sonuçlarına göre bir atama daha yapacağız.” diyerek, 2024 sonrası için kullanılacak sistemin değişeceğini aktardı. 2024 yılı itibarıyla KPSS’nin kullanılmayacağını doğrulayan Tekin, Akademi Giriş Sınavı’nın 13 Temmuz’da gerçekleştirileceğini duyurdu.

ÖĞRETMEN ADAYLARI MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ’NDE YETİŞTİRİLECEK

Akademi Giriş Sınavı sonucunda, Milli Eğitim Akademisi’nde öğretmen adaylarının belirli branşlarda eğitileceğini dile getiren Tekin, bu sayede atama sürecinin daha objektif ve geniş katılımlı yapılacağını söyledi. Öğretmen adaylarının rahat bir süreç yaşayacağını ve ailelerin, öğrencilerin beklentilere daha iyi yanıt verileceğini aktardı.

STAJ SÜRECİ VE DEĞERLENDİRMELER

Bakan Tekin, teorik eğitim yanında pratik stajların önemli olduğunu vurgulayarak öğretmen adaylarının birden fazla okulda staj yapacağını açıkladı. Öğretmen adaylarının öğrencilerle sahada deneyim kazanarak daha hazır bir şekilde atama sürecine gireceklerini belirtti. Bu kapsamda yaklaşık 14 aylık bir süreç geçeceğini, öğretmen adaylarının çeşitli okul türlerinde yer alarak deneyim kazanacaklarını ifade etti.

SON KEZ MÜLAKATLA ATAMA YAPILACAK

Son olarak, Bakan Tekin bu yıl, “son bir kez daha mülakatla öğretmen ataması yapmış olacağız.” dedi. Böylece gelecekte öğretmen adaylarının atama süreçlerinin çoklu değerlendirme yöntemleri ile şekilleneceği bilgisi verildi.