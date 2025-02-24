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Öğretmenin Kayak Macerası Sosyal Medyada

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KORGAN İLÇESİNDE KAYAK KEYFİ

Korgan ilçesinde beden eğitimi ve spor öğretmenliği yapan Osman S., etkili kar yağışının ardından kayak takımıyla dışarı çıkıyor. Arkadaşlarıyla buluşan Osman S., Fatsa ilçesinin ara sokaklarında ekipmanlarını hazırlıyor.

AUTOMOBİLDEN ALINAN HIZLA KAYAK YAPIYOR

Arkasından gelen otomobilden hız alan Osman S., başarılı bir şekilde ara sokaklarda kaymaya başlıyor. Bu anları ise kayıt altına alarak sosyal medya hesabında paylaşıyor. Kış sporlarına olan ilgisiyle dikkat çeken Osman S., kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

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