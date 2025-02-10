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Spor

Oğuz Aydın 2 Maçta 4 Asist Yaptı

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OĞUZ AYDIN’IN BAŞARILI PERFORMANSI

Fenerbahçe’de Oğuz Aydın, son iki karşılaşmada sağladığı 4 asistle dikkatleri üstüne çekiyor. Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan ve 5-0 kazanılan Erzurumspor maçında, 24 yaşındaki oyuncu 3 gol pası vererek takıma büyük katkı sağladı.

ALANYASPOR MAÇINDA DA GÖRÜNTÜ VERDİ

Dün gerçekleştirilen Alanyaspor karşılaşmasında da Szymanski’ye yaptığı asist ile performansını sürdürdü. Oğuz Aydın, bu sezon resmi maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandırıyor ve 5 asistle de takımına destek veriyor.

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