Oğuz Aydın’a Avrupa’dan Teklif Yağmuru

OĞUZ AYDIN’A AVRUPA’DAN KANCA

Alanyaspor’dan transfer edilen Oğuz Aydın, Fenerbahçe formasıyla bu sezon gösterdiği 5 gol ve 6 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, A Milli Takım’da Macaristan karşısında 2 maçta 3 asist yaparak önemli bir çıkış yakaladı ve Avrupa’nın ilgisini çekmeyi başardı. İddiaya göre İtalya’nın Napoli, Fransa’nın Marsilya ve Hollanda’nın Ajax gibi kulüpler Oğuz’u yakından takip ediyor. Özellikle Napoli, genç yetenek için 20 milyon Euro’luk bir teklif hazırlığı içinde. Oğuz, Napoli’nin mavi-beyaz formasını mı giyecek yoksa Fenerbahçe’de kalmak için mi çaba gösterecek, bu merak konusu.

YUSUF AKÇİÇEK’E DEVLER TALEPTE BULUNDU

19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe’nin gelecekteki en büyük yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Sol ayaklı olması ve fiziksel yetenekleriyle dikkat çeken genç savunmacı, bu sezon hem sarı-lacivertli forma altında hem de A Milli Takım’da gösterdiği performansla “Ben buradayım!” mesajı veriyor. Manchester United, Bayern Münih, PSG ve Aston Villa gibi büyük kulüplerin ilgisini çekmiş durumda ve bu oyuncu için teklifler 20 milyon Euro’yu buldu. Özellikle İngiliz kulüplerinin genç stopere olan ilgisi artıyor. Fenerbahçe yönetimi, bu değerli oyuncuyu kolay kolay bırakacak mı, bu belirsizlik devam ediyor.

YÖNETİM NE YAPACAK?

Fenerbahçe, Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek’in artan performanslarıyla mali bir avantaj elde etme fırsatına ulaşmış gibi görünüyor. Ancak, yönetim bu iki yıldızı satmak konusunda pek istekli değil. Sezon sonundaki transfer rekabetinin artması beklenirken, sarı-lacivertliler bu oyunculara hem şampiyonluk yarışında güveniyor hem de değerlerinin artmasını umuyor. Taraftarlar ise “Bu çocuklar bizim geleceğimiz, satılmasın!” diyerek takıma sahip çıkıyor. Ancak Napoli ve Manchester United gibi kulüplerin cazip teklifleri, yönetimi zor bir karar vermek durumunda bırakabilir.