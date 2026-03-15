Oğuzhan Koç’tan Fenerbahçe Yönetimine Sert Eleştiriler

oguzhan-koc-tan-fenerbahce-yonetimine-sert-elestiriler

Fenerbahçe’nin Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’e yenilerek 2-0 mağlup olmasının ardından, şarkıcı Oğuzhan Koç sosyal medya üzerinden sarı-lacivertli takıma yönelik sert eleştirilerde bulundu.

KARAGÜMRÜK YENİLGİSİ SONRASI TEPKİ GÖSTERDİ

Fatih Karagümrük’le oynanan karşılaşmanın ardından Oğuzhan Koç, kulübün son zamanlardaki performansını eleştirerek taraftarların hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Ünlü sanatçı, hem futbolcuların sahadaki performansını hem de kulüp yönetimini hedef alan ifadelerde bulundu. Koç, paylaşımında “Guendouzi’yi evimde çay çorba çiçek gibi ağırlayıp, 2001-2011 arası Fenerbahçe’nin 10 yılını izletip, sonra da ‘seneye kim gitsin kim kalsın (başkan dahil) sen seç güzel kardeşim’ demek istiyorum.” dedi.

EZELİ RAKİPLERLE KIYASLAMA YAPTI

Fenerbahçe’nin başarısız performansına eleştirilerini sürdüren Koç, rakiplerin durumuyla ilgili kıyaslamalar da yaptı. Ünlü sanatçı, “Ezeli rakibin Liverpool’u ezerek yenerken sen lig sonuncusuna şut atamıyorsan ‘yapı mapı’ ağlamayacaksın artık benim canım kulübüm!” ifadelerini paylaştı.

TARAFTARLARA SAYGI GÖSTERİLMESİ GEREKİYOR

Koç, ayrıca Fenerbahçe taraftarının özverisini vurgulayarak kulüpteki herkesin sorumlu olduğunu dile getirdi. Koç, “Güzel günler mazide kaldı, biz hâlâ rüyada! Dünyanın en fedakâr, en vefalı taraftarına karşı; başkanından oyuncusuna, antrenöründen köşe yazarına kadar her gün biraz daha ayıp ediyorsunuz. Bir yıl daha bitti, teşekkürler.” şeklinde sözlerine yer verdi.

SOSYAL MEDYA’DA YANKI BULDU

Oğuzhan Koç’un bu paylaşımları, sosyal medyada hızlı bir şekilde yankı buldu. Bazı kullanıcılar, ünlü şarkıcıyı desteklerken, bazıları ise kulübün zorlu bir süreçten geçtiğini ve daha fazla destek olunması gerektiğini savundu.

